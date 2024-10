Maltempo Piemonte, allagamenti nell’Ovadese e nella periferia di Alessandria

MeteoWeb

Le forti piogge stanno creando i primi problemi in provincia di Alessandria. L’Orba è tracimato in Valle Cochi. Nelle frazioni di Silvano d’Orba, nell’Ovadese, la Protezione Civile segnala allagamenti sulla strada della Pieve (verso Pieve Superiore) e in quella per i Bacchetti. Disagi anche nella vicina Castelletto d’Orba e nella stessa Ovada, dove è in piena anche lo Stura. Il Comune di Capriata d’Orba ha chiuso la Strada Oltre Orba a causa dell’esondazione del fiume.

Monitorato speciale anche il Rio Lovassina, alla periferia di Alessandria e nella piana della Fraschetta, in rapido aumento per le piogge a monte. Volontari della Protezione Civile sono impegnati soprattutto nel sobborgo di Spinetta Marengo dove, ancora una volta, acqua e fango hanno invaso le strade. Inevitabili le polemiche dei residenti, ‘sfiniti’ da una situazione che si ripete a ogni allerta.

Inoltre, da segnalare che il torrente Ghiandone ha superato il livello di guardia a Revello, nel Cuneese.

