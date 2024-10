Maltempo in Piemonte: allerta per le piene dei fiumi, allagamenti a Nole

MeteoWeb

In Piemonte è stata diramata un’allerta meteo gialla per rischio idrologico e idraulico nelle aree nordorientali e sudorientali, a causa delle piogge intense e diffuse che continuano da 2 giorni. In alcune zone il livello di allerta è stato elevato ad arancione per diversi corsi d’acqua. L’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) segnala la previsione di piene con allerta gialla per il fiume Bormida a Cassine, il torrente Orba a Basaluzzo e il torrente Scrivia a Guazzora, tutti in provincia di Alessandria.

La probabilità di innesco di frane superficiali è considerata molto alta nelle aree di Belbo, Bormida, Scrivia, nella pianura settentrionale, nella pianura torinese e nelle colline circostanti. Il rischio è invece elevato nelle aree del Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella.

Diversi corsi d’acqua hanno già superato il livello di guardia: il fiume Ticino a Vanzone (VCO), il torrente Orco a Castellamonte e il torrente Stura di Lanzo a Cantoira, entrambi in provincia di Torino, così come il Tanaro a Montaldo di Mondovì, a Lesegno (Cuneo) e a Cartosio (Alessandria).

Segnalati locali allagamenti nel territorio di Nole (TO).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

