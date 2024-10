Maltempo Piemonte, il lago artificiale di Ceresole Reale sfiora per l’eccesso di acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo le intense piogge dell’ultime periodo in Piemonte, il lago artificiale di Ceresole Reale, situato a 1582 metri di altitudine nella Valle Orco, nel Torinese, sta sfiorando dalle prime ore del mattino, sinonimo dell’eccesso di acqua ricevuto dal bacino. Dall’inizio delle ultime piogge, il livello del lago è salito di 3 metri, pari a 4,6 milioni di metri cubi. L’invaso, lungo più di 3km e largo circa 700 metri, è formato dallo sbarramento del fiume Orco ed ha una capacità pari a circa 35 milioni di metri cubi d’acqua.

A corredo dell’articolo, le immagini che mostrano lo stato attuale del lago artificiale di Ceresole Reale.

