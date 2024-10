Il maltempo assedia Piemonte e Liguria, “struttura temporalesca verso Sestri Levante” | LIVE

MeteoWeb

Dopo il peggioramento iniziato ieri al Centro/Nord, è in corso una fase di maltempo destinata a insistere sul nostro Paese fino al weekend. Da oltre due ore, un’intensa e organizzata struttura temporalesca si è innescata sul bacino del Mar Ligure, riporta Arpal. Il suo lento movimento la sta portando sulla costa nella zona di Sestri Levante, in particolare fra Framura e Bonassola. È accompagnata da precipitazioni molto intense e numerose fulminazioni. Poiché il terreno è saturo, è fondamentale prestare attenzione agli effetti al suolo, che potrebbero essere molto repentini soprattutto sui torrenti più piccoli.

Scatterà alle 9 l’allerta arancione sul territorio ligure (tranne l’estremo ponente). A Genova, La Spezia e Savona sono chiuse le scuole e i poli universitari. Nel genovese durante la notte è franato un muro di contenimento nel quartiere di San Fruttuoso. Non sono coinvolte persone. Frane e smottamenti si registrano nel Savonese. Ieri 3 famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale dalle loro abitazioni per il cedimento di un muro a secco nella zona della via Aurelia, a Finale Ligure (Savona). Chiusa l’Aurelia per una frana tra Albissola Marina e Celle Ligure, sempre nel savonese. Secondo i dati di protezione civile sono caduti 200 mm di pioggia in 18 ore.

“Oggi ci aspettiamo un passaggio significativo, attendiamo la previsione delle 12-12:30 perché credo che sarà un week end particolarmente piovoso – ha affermato l’assessore alla protezione civile Giampedrone – Ci vorrà molta attenzione. Per quanto riguarda l’elevazione del grado di allerta per rischio idrogeologico (da arancione a rossa, ndr) dipende da quanto pioverà oggi, perché a seconda di quanto pioverà oggi la risposta idrogeologica si farà sentire domani. Dipende dal passaggio frontale della perturbazione“.

Accanto alla Liguria, sono da evidenziare precipitazioni abbondanti nelle ultime 24-30 ore sull’area centro-occidentale del Piemonte, con accumuli fino ad oltre 100 mm sui crinali di Alpi Marittime e Liguri, sui settori pedemontani del Torinese e sull’alto Novarese. Oggi la fase più critica nella regione è attesa tra la serata e le prime ore di venerdì.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.