Maltempo, situazione critica in Liguria tra allagamenti e frane: 100 interventi da ieri

Dal pomeriggio di ieri, a causa del maltempo, sono oltre 100 gli interventi svolti dai vigili del fuoco in Liguria, impegnati soprattutto in provincia di Savona per il soccorso ad autisti in difficoltà, allagamenti e danni d’acqua. Al momento, il quadro complessivo, per quanto riguarda l’allerta meteo arancione, in atto in quasi tutta la regione, è stazionario. Le precipitazioni si sono concentrate principalmente su Tigullio nelle prime ore della mattinata, e nel Savonese nella seconda parte, senza tuttavia raggiungere livelli di criticità.

Arpal emetterà il nuovo bollettino intorno a mezzogiorno, ma dovrebbe essere confermata l’allerta arancione fino a mezzanotte per temporali (grado massimo) su centro, levante, valli savonesi e Stura (Zone B, C, D, E). Scatta l’allerta gialla per temporali sui bacini grandi di C, E (Magra, Vara, Entella, Scrivia, Aveto e Trebbia) fino alle 15 di oggi. Proseguirà arancione per piogge diffuse fino a mezzanotte. In provincia di Imperia l’allerta è gialla fino a mezzanotte. È quanto ha confermato la Protezione Civile della Regione all’Adnkronos.

L’allerta rimane a causa delle condizioni del terreno che ha già causato diversi smottamenti in varie parti della regione. In particolare, si sono registrate frane e smottamenti tra la serata di ieri e la notte: si è verificato il cedimento di un muro a secco nella zona di via Aurelia, in corrispondenza di Finale Ligure, e una frana in via Argonauti a Varazze, con l’evacuazione di tre famiglie. Anche a Genova Voltri, nella zona di Fabbriche, una frana ha isolato tre abitazioni e nel quartiere di San Fruttuoso, in via delle Rovare, è crollato un muro di contenimento, causando la chiusura di un tratto di strada per rimuovere i detriti. Aperta da Anas una corsia con un senso unico alternato nel tratto di Aurelia compreso tra Albissola Marina e Celle Ligure, chiuso ieri a causa di una frana. A Genova chiusa per allagamenti la rotatoria Tea Benedetti e quella di via San Giovanni d’Acri.

