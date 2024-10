Maltempo Piemonte: ancora problemi nell’Alessandrino

MeteoWeb

Ha smesso di piovere in Piemonte ma in provincia di Alessandria la situazione continua ad essere complicata, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, dopo le forti piogge di oggi. Nel pomeriggio alcune strade sono state riaperte, ma altre sono state interrotte. La Protezione Civile ha segnalato che si è verificato un distacco del versante a monte della SP210 a nel comune di Cavatore, quasi al confine con il comune di Ponzone. In corso le verifiche da parte dei tecnici della Provincia.

Nei principali centri della parte sud della provincia – da Tortona a Novi Ligure a Ovada – sono numerose le difficoltà di circolazione e gli allagamenti. La situazione più complicata è a Spinetta Marengo, alle porte del capoluogo dove il rio Lovassina è esondato nell’area urbana, allagando negozi e scantinati. Problemi anche in alcuni istituti scolastici soprattutto a Novi Ligure.

Per domani, mercoledì 9 ottobre, Arpa Piemonte ha confermato l’allerta meteo gialla su Pianura Alessandrina, Acquese, Tortonese, Ovadese, Novese, Val Borbera e aree appenniniche.

