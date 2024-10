Maltempo Piemonte, forte temporale nel Torinese: allagamenti a Pinerolo | VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale è in atto in provincia di Torino, interessando anche il capoluogo. Il temporale ha provocato un violento nubifragio a Pinerolo, dove nelle ultime 3 ore sono caduti ben 72mm di pioggia. Il risultato sono strade allagate e difficoltà nella circolazione. Nello stesso periodo di tempo, sono caduti anche 58mm a Cumiana, 30mm a Talucco, 24mm a Coazze, 20mm a Trana, 15mm ad Avigliana.

Un nuovo peggioramento interesserà il Piemonte dal pomeriggio di domani, sabato 19 ottobre, per un weekend di piogge abbondanti sulla regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.