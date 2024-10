Maltempo: piena del Po, colmo in transito nella notte a Piacenza

MeteoWeb

Sotto osservazione il passaggio della piena del Po, fiume ingrossato dal maltempo. L’agenzia Aipo informa che l’onda di piena è transitata nelle scorse ore nel tratto più occidentale, mentre il colmo è previsto nella notte a Piacenza con valori che supereranno la soglia 2 di criticità (moderata, di colore arancione) e a Cremona nella giornata di domani con valori superiori alla soglia 1 (ordinaria, di colore giallo). Sulla base delle stime attuali, si prevede che la piena superi la soglia 2 di criticità (colore arancione) nell’arco delle prossime 36 ore nel tratto tra Casalmaggiore a la foce.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

