Maltempo, piogge battenti tra Romagna e Marche: gravi allagamenti tra Ancona e Senigallia

Le Marche sono attualmente colpite da piogge intense che stanno causando gravi allagamenti e disagi, specialmente lungo la costa tra Senigallia e Ancona. A Senigallia, le strade sono state trasformate in distese di acqua e fango a causa del sovraccarico del sistema fognario, incapace di gestire l’enorme quantità di pioggia. In diverse zone, l’acqua risale dai tombini, allagando le vie della città. Anche se il fiume Misa rimane sotto controllo, al momento non rappresenta un rischio immediato. Il sindaco Massimo Olivetti ha attivato il centro operativo comunale per monitorare l’evoluzione della situazione.

Problemi alla viabilità si registrano anche nel comune di Montemarciano e nell’entroterra senigalliese, con disagi non solo sulle strade minori, ma anche sulle principali arterie di collegamento delle vallate del Misa e del Nevola.

Ad Ancona, alcune zone sono state allagate, tra cui il sottopasso della stazione di Passo Varano. Nelle frazioni limitrofe, come Sappanico, i residenti sono in allarme. A Falconara, i fossi Cannettacci, San Sebastiano, Rigatta e Liscia hanno superato i livelli di guardia. Il Comune ha raccomandato alla popolazione di rifugiarsi ai piani superiori delle abitazioni e di evitare di uscire se non strettamente necessario, oltre a non occupare locali interrati e sottopassi.

A causa del forte maltempo nell’area tra il settore Romagnolo e le Marche settentrionali, riferisce Autostrade per l’Italia, alle 09:15 circa, sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Marotta e Senigallia, in entrambe le direzioni. La Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, con il supporto della Polizia Stradale, ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall’allerta meteo, al fine di limitare i disagi e prestare assistenza all’utenza in viaggio. Agli utenti in transito diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Marotta, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Senigallia. Percorso inverso per chi è diretto verso Ancona. Nel corso delle prossime ore sulle medesime zone sono attese ulteriori precipitazioni.

