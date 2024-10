Maltempo, piogge record in Nepal provocano una catastrofe: 209 morti accertati, le incredibili FOTO di Kathmandu

MeteoWeb

La ricerca di possibili sopravvissuti è proseguita martedì nei quartieri di Kathmandu ricoperti di fango a causa di inondazioni e frane di dimensioni senza precedenti, che hanno ucciso almeno 209 persone in Nepal. Nella notte tra venerdì e sabato, la capitale nepalese e gran parte della zona orientale e centrale del Paese sono state sottoposte a un diluvio mai visto da vent’anni a questa parte, al termine della stagione dei monsoni estivi dell’Asia meridionale. Interi quartieri di Kathmandu sono stati invasi da una marea di fango e detriti di ogni genere generati dall’improvvisa ed eccezionale esondazione del fiume Bagmati, che attraversa la valle. Eloquenti le immagini nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.

Secondo il ministero degli Interni nepalese, almeno 209 persone sono state uccise nel Paese e altre 29 risultano disperse. “Abbiamo intensificato i soccorsi aerei per le persone malate o che devono essere portate in salvo”, ha dichiarato il ministero. Lunedì sono state tratte in salvo più di 400 persone in diversi distretti. L’esercito nepalese ha dichiarato di aver già effettuato un totale di oltre 4.000 evacuazioni, utilizzando elicotteri, motoscafi e scialuppe di salvataggio. Molte strade che collegano Kathmandu al resto del Paese sono state sommerse dal fango. Almeno 35 vittime sono state sepolte vive in tre veicoli quando una frana ha coperto una di queste strade, a sud della capitale, ha detto la polizia. Per liberare le strade sono stati utilizzati bulldozer e altri escavatori. La paralisi della rete stradale ha causato le prime carenze di verdure nella capitale, con un notevole aumento dei prezzi.

Secondo i dati provvisori del Dipartimento di Idrologia e Meteorologia, le stazioni di 14 distretti hanno misurato precipitazioni record nelle 24 ore precedenti a sabato mattina. Una stazione all’aeroporto di Kathmandu ha registrato 240 millimetri di pioggia, il livello più alto dal 2002. I monsoni, da giugno a settembre, causano ogni anno morte e distruzione in tutta l’Asia meridionale, ma il numero di alluvioni e frane mortali è aumentato negli ultimi anni. Gli scienziati sostengono che il cambiamento climatico ne ha aumentato la frequenza e l’intensità. Le precipitazioni diminuiscono a settembre, alla fine della stagione dei monsoni, ha dichiarato all’AFP il climatologo dell’ICIMOD Arun Bhakta Shrestha. “Precipitazioni di questa portata devono essere descritte come anormali”, ha dichiarato. “Si tratta di un evento climatico estremo. Probabilmente lo vedo come una conseguenza del cambiamento climatico”.

