Maltempo, forti piogge in Umbria: allagamenti e smottamenti nel Ternano | FOTO

Forti piogge continuano ad interessare l’Umbria in questa ondata di maltempo che oggi si sta estendendo anche sulle regioni del Centro dopo aver colpito duramente il Nord. Al momento, gli accumuli maggiori raggiungono i 70-80mm nei settori centrali e settentrionali della regione. Segnaliamo: 81mm a Gualdo Tadino, 70mm a Marsciano, 59mm a Fontignano, Piegaro, 54mm a Fabro, 50mm a Castiglione del Lago.

Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco di Terni per il maltempo: allagamenti e smottamenti si sono registrati in tutta la provincia. Particolarmente colpiti i comuni di Narni e Amelia. Proprio ad Amelia, un’auto è rimasta bloccata dall’acqua in un sottopassaggio. La strada è stata temporaneamente chiusa per essere poi riaperta una volta fatta defluire l’acqua. A Narni, sulla strada Tiberina, il ramo di un albero si è spezzato, cadendo sopra un’automobile in transito. Illesi gli occupanti.

