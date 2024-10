Maltempo, prime piogge in Lombardia: Inter-Stella Rossa con pioviggine a Milano

MeteoWeb

Prime deboli piogge a Milano, dove ci sono +16°C e arriva l’avamposto del nuovo ciclone che domani porterà forte maltempo su tutto il Nord Italia. A San Siro è in corso la partita di Champions League tra Inter e Stella Rossa, a tratti piove debolmente, a tratti no, ma in ogni caso il clima è tipicamente autunnale.

