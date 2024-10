Maltempo Reggio Calabria, situazione critica a Fossato Jonico: seppelliti persino i loculi del cimitero | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato un disastro a Fossato Jonico, frazione di Montebello Jonico, comune limitrofo a Reggio Calabria. Il borgo è completamente devastato da terra e massi, come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo. Il momento peggiore è stato sabato, quando si sono verificate frane di terra e detriti che hanno bloccato le strade e seppellito, letteralmente, i loculi del cimitero.

I residenti aspettano da due giorni che qualcuno arrivi a liberare le strade dal fango. La situazione è davvero critica, come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo.

