Maltempo: riprese all’alba le ricerche di Davide Violin, disperso sulle alture di Arenzano

Le ricerche di Davide Violin, un noto ristoratore 62enne di Arenzano, sono riprese all’alba dopo la sua scomparsa durante il violento nubifragio che ha colpito il savonese e il ponente genovese, soprattutto ad Arenzano, Varazze e Cogoleto. Violin, marito dell’assessore all’ambiente di Arenzano, Lucia Ferrari, era in via Pecorara, località Terralba, dove potrebbe essere stato travolto da uno smottamento causato dall’esondazione di un torrente. Diverse auto erano nella zona, e una di queste è stata ritrovata accartocciata, anche se non è chiaro se Violin fosse uscito per mettere al sicuro il proprio veicolo.

Alle ricerche partecipano vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e capitaneria di porto. Il maltempo ha causato ulteriori problemi nella notte: in via Biscaggia, a Mele, una frana ha isolato 3 palazzine, costringendo gli abitanti a lasciare le proprie case. Altre frane sono segnalate a Genova in via Acquasanta e in via Fiorino, entrambe chiuse al transito. L’allerta arancione rimane attiva su gran parte della regione fino alle 14.

