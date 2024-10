Maltempo, rischio frana: chiuso un tratto della A6 Torino-Savona

MeteoWeb

Il tratto dell’autostrada A6 Torino-Savona tra Ceva e Millesimo in direzione Savona sarà chiuso per lavori di messa in sicurezza di un versante interessato da un movimento franoso dalle 22 di stasera alle 10 di domani e dalle 21 di domani alle 10 di domenica 27 ottobre. Lo comunica la società concessionaria Autostrada dei Fiori, spiegando che “le intense precipitazioni nelle ultime settimane e le previsioni meteo diramate quest’oggi dalla Protezione Civile, hanno portato Autostrada dei Fiori ad adottare una serie di misure per mitigare il rischio idrogeologico”.

“Qualora il sistema di monitoraggio attivato lungo il versante dovesse evidenziare il superamento delle soglie di allarme – continua – la società provvederà alla chiusura del tratto interessato oltre gli orari sopra indicati non essendo possibile, a causa della conformazione orografica del tracciato autostradale, attivare uno scambio di carreggiata per i veicoli diretti a Savona”.

