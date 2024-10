Maltempo in Romagna: a Bagnacavallo possibili evacuazioni

MeteoWeb

Nel Comune di Bagnacavallo, il più colpito dall’alluvione del 19 settembre in Romagna, si monitora attentamente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, con importanti piogge previste nel pomeriggio e un possibile innalzamento del livello dei fiumi. Tuttavia, il livello delle acque dovrebbe rimanere entro la soglia 2, corrispondente a una criticità moderata. I volontari del gruppo comunale di protezione civile sono attivi sul territorio, fornendo supporto alla popolazione nelle aree colpite. Qualora fosse necessario procedere con evacuazioni, il Comune ha precisato che le ordinanze verranno emesse nel primo pomeriggio, per consentire ai cittadini di organizzarsi in tempo utile. I residenti di Traversara, Borghetto Traversara e dell’area di via Muraglione a Boncellino sono già stati preallertati tramite avviso specifico. La distribuzione dei sacchi di sabbia è avvenuta unicamente nelle aree ritenute critiche dalla Protezione Civile.

