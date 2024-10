Maltempo Romagna, salvataggi in gommone nel Forlivese-Cesenate

MeteoWeb

Oltre 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena alle 20 di questa sera, lungo la riviera, da Cesenatico a San Mauro Mare per problemi legati al maltempo. Le squadre hanno soccorso due automobilisti rimasti bloccati in alcuni sottopassi, evacuato una decina di persone anche tramite l’utilizzo di gommoni ed effettuato numerosi interventi per allagamenti e assistenza alla popolazione. Nella fascia collinare sono stati svolti alcuni interventi per la caduta di alberi. Al momento non si segnalano feriti.

