Maltempo Sardegna, limitazioni alla circolazione ferroviaria: inagibile la linea Cagliari-Carbonia

Circolazione ferroviaria sospesa lungo la linea Cagliari-Carbonia/Iglesias per il forte maltempo che si è abbattuto questa notte nel Sulcis, in Sardegna. Le forti precipitazioni hanno reso la linea inagibile alla circolazione ferroviaria. I tecnici di RFI sono a lavoro per valutare l’entità dei danni, al momento si ipotizza di poter ripristinare la circolazione non prima del 30 ottobre 2024.

Sempre a causa del maltempo era interrotta anche la linea San Gavino- Pabillonis-Uras che è stata riattivata nel pomeriggio.

