Maltempo Sardegna, danni al ponte: chiusa SP1 nel Cagliaritano

A causa delle forti piogge di sabato 26 ottobre in Sardegna, è stata chiusa la strada provinciale 1 che collega Capoterra a Santadi passando per il parco di Gutturu Mannu. Il servizio manutenzioni stradali della Città metropolitana di Cagliari, che ha competenza sull’arteria provinciale, ha disposto lavori di messa in sicurezza dopo i danni subiti a causa del maltempo dal ponte tubolare all’altezza del chilometro 6,950. La provinciale resterà percorribile fino al chilometro 6,950 solo da residenti, mezzi e persone autorizzate.

