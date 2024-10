Maltempo, diluvio universale in Sardegna: muro d’acqua travolge Alghero

MeteoWeb

Un sistema temporalesco di notevole intensità, pre-frontale e caratterizzato da fenomeni auto-rigeneranti, si è sviluppato in modo preannunciato sulla zona di Villacidro, in Sardegna, generando precipitazioni di estrema intensità, assimilabili a veri e propri nubifragi. L’area principalmente coinvolta comprende, oltre a Villacidro, i comuni di San Gavino, Pabillonis e Mogoro, dove si stanno registrando piogge torrenziali con accumuli significativi in brevi periodi di tempo.

Parallelamente, anche il settore nord-occidentale dell’isola, in particolare la città di Alghero, è investito da intensi fenomeni temporaleschi che stanno causando numerosi allagamenti, mettendo sotto pressione le infrastrutture locali e le reti di drenaggio urbane. Il persistere di questi nubifragi ha causato disagi considerevoli, con strade allagate e condizioni critiche per la viabilità.

La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare nelle prossime ore: i modelli meteorologici indicano la possibilità che queste precipitazioni continuino e si intensifichino, complice l’avvicinamento di un fronte freddo dal sud-ovest. Tale fronte, attualmente in movimento dal Mare di Sardegna, si sta avvicinando alle coste con un avanzamento lento ma costante, e la sua interazione con l’aria più calda pre-esistente potrebbe alimentare nuovi fenomeni convettivi.

Di particolare rilievo è l’avvistamento di un sistema convettivo a forma di “V” sul Mare di Sardegna, tipico di eventi meteo particolarmente intensi e violenti, che rappresenta un indicatore di fenomeni severi in arrivo. Questo sistema V-shaped sta avanzando verso le coste della Sardegna meridionale, suggerendo la possibilità di ulteriori nubifragi e temporali a carattere estremamente intenso.

L’intera regione è quindi in stato di allerta, con le autorità che raccomandano alla popolazione di evitare spostamenti non necessari e di prestare attenzione ai bollettini meteo aggiornati, poiché le condizioni potrebbero rapidamente evolvere in scenari di criticità. La Protezione Civile è attualmente impegnata nel monitoraggio della situazione, con personale pronto a intervenire in caso di necessità per garantire la sicurezza della popolazione e la mitigazione dei danni.

