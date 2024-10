Maltempo Sardegna, più di 300 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore | VIDEO

MeteoWeb

A causa del maltempo, nelle ultime 24 ore, sono oltre 300 gli interventi svolti dai vigili del fuoco in Sardegna, nello specifico nelle province di Cagliari e Oristano. Continuano le ricerche dell’uomo disperso a Monte Arcosu, nel Cagliaritano: 50 i vigili del fuoco impegnati nelle ricerche tra soccorritori fluviali che continuano a ispezionare l’alveo del torrente, cinofili, droni dotati di termocamera, squadra con sistema Dedalo e con sistema IMSI catcher in grado di rintracciare telefoni in assenza di segnale. Vista l’area particolarmente impervia, tutte le squadre sono state elitrasportate nella zona delle operazioni con l’elicottero Drago 143.

