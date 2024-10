Maltempo, scendono i livelli di Po e Secchia nel Mantovano

MeteoWeb

La piena dei fiumi Po e Secchia sta passando nel Mantovano senza problemi e i livelli delle acque sono in calo. A Bondanello, nel Comune di Moglia, è stato riaperto il ponte stradale sulla Secchia chiuso ieri. A Quistello rimane chiuso il ponte ferroviario, sulla linea Suzzara-Ferrara, che attraversa la Secchia mentre resta in vigore l’ordinanza del sindaco per lo sgombero delle aree golenali.

A Mantova sono state evacuate le nove persone che risiedono nella golena del fiume Mincio, il cui livello, pur elevato, è stabile.

Il colmo di piena del Po, afferma in un comunicato l’AIPo, ha transitato nel corso della scorsa notte a Borgoforte, con 7,33 metri sullo zero idrometrico, e a Sermide, stamattina, con 9,12 metri, in entrambi i casi con livelli di criticità elevata (colore rosso). A Borgoforte e nei tratti a monte i livelli stanno gradualmente discendendo. Nell’arco delle prossime 24 ore, aggiunge Aipo, “il livello della piena potrà attestarsi di poco sopra la terza soglia di criticità (elevata) tra le sezioni di Sermide, nel Mantovano, e il Mare Adriatico”.

