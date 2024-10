Maltempo Sicilia: almeno 60 interventi dei vigili del fuoco nel Catanese

MeteoWeb

Nel Catanese, i vigili del fuoco hanno effettuato 50 interventi a causa del maltempo, con altre dieci operazioni ancora in corso. A Misterbianco, in via Pezza Mandra, i sommozzatori sono intervenuti per salvare alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto. A Belpasso, una squadra ha soccorso il conducente di una vettura intrappolata sotto un cavalcavia allagato nei pressi della SS 121. Numerose chiamate sono arrivate anche dal Calatino e dall’hinterland etneo, soprattutto per alberi caduti o danneggiati. A Randazzo, la squadra del distaccamento locale è intervenuta per rimuovere pini spezzati che avevano danneggiato alcune auto parcheggiate.

