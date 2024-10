Maltempo, Sicilia sott’acqua: strade come fiumi in piena a Catania | VIDEO

MeteoWeb

Temporali e vento forte stanno bersagliando la Sicilia dalla scorsa notte a causa di una perturbazione che sta interessando gran parte d’Italia. Catania è tra le aree più colpite: pioggia battente e torrenziale, accompagnata da numerose fulminazioni, si sta abbattendo su buona parte della provincia etnea, provocando allagamenti molto pesanti e diffusi. Nel capoluogo etneo il primo cittadino, Enrico Trantino, nella serata di ieri aveva già disposto la chiusura delle scuole e dei giardini pubblici.

Quattro voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Catania Fontanarossa a quello di Palermo Falcone Borsellino a causa del maltempo. Sono i voli Ryanair da Pisa, da Madrid e il Parigi Beauvais e il Turkish Airlines da Instanbul che dovevano atterrare tra le 08:15 e le 08:50.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.