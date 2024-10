Weekend al via con una nuova forte ondata di maltempo, violenti temporali in Sicilia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’Italia sta affrontando una nuova pesante ondata di maltempo, causata da un’intensa perturbazione atlantica. Nel suo spostamento verso Sud/Est, determinerà potenziali situazioni critiche. Precipitazioni diffuse si stanno già registrando al Nord/Est, su gran parte del Centro/Sud e in Sicilia.

A corredo dell’articolo foto e video di David Cartarrasa che documentano un forte temporale a Piazza Armerina, nell’Ennese. La Protezione civile siciliana ha diramato per oggi un’allerta arancione: in particolare, si legge nell’avviso, “si prevedono precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

