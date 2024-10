Allerta Meteo, Italia flagellata da piogge estreme e tornado: drammatico bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo per piogge estreme, rischio tornado alluvioni lampo in Italia: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, 19 ottobre 2024, alle 8 di domenica 20 ottobre 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 2 per parti dell’Italia meridionale e del Mar Nero orientale per pioggia eccessiva. Il livello 1 circonda entrambe le aree del livello 2 e il rischio principale è rappresentato da forti piogge. Le aree costiere potrebbero essere esposte a un rischio isolato di tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Non ci sono grandi cambiamenti rispetto all’outlook del giorno precedente, con un blocco stabile su gran parte dell’Europa, si legge nel bollettino ESTOFEX. Il ciclone chiuso su Tunisia/Sicilia e Sardegna non ha vie di fuga e subisce solo variazioni nella sua struttura. Lo stesso vale per quello sul Mar Nero orientale. Una vasta area di bassa pressione si sviluppa sul Mediterraneo centrale, con vortici separati che si spostano verso Est e Nord/Est. Un fronte ondulato è presente e porta umidità verso il Sud Italia. Questo evento potrebbe portare “alluvioni catastrofiche su parti della Calabria“, con rischio di accumuli fino a 300-600 l/m².

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia

La situazione meteo attesa per l’Italia presenta condizioni potenzialmente pericolose, soprattutto per le regioni del Sud e Nord/Est. Un flusso di aria calda e umida proveniente da Sud raggiungerà il Sud Italia, in particolare la Calabria e la Sicilia, portando piogge abbondanti e persistenti, riporta il bollettino. Si prevedono temporali lenti e stazionari che potrebbero causare accumuli di pioggia estremi, con punte locali tra i 200 e 400 litri per metro quadrato. Questo fenomeno potrebbe intensificarsi durante la notte, come già accaduto in precedenza.

Anche il Mar Tirreno sudorientale e le zone circostanti potrebbero essere colpite da precipitazioni intense, con il rischio di temporali e tornado isolati nelle aree costiere. La Sicilia nordoccidentale, in particolare la zona di Palermo, potrebbe essere coinvolta se un vortice si sviluppasse più a Sud.

Al Nord/Est, specialmente tra Emilia-Romagna e Veneto sud-occidentale, si attende un periodo prolungato di piogge dovute all’afflusso di aria umida verso le montagne. Qui le precipitazioni potrebbero accumularsi tra i 40 e 80 litri per metro quadrato, con picchi più elevati nelle zone montuose. Tuttavia, ESTOFEX sottolinea che rimangono incertezze sull’esatta traiettoria dell’umidità e della pioggia.

