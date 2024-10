Maltempo Sicilia, crolla costone per la pioggia: chiusa strada d’accesso a Enna | FOTO

MeteoWeb

Temporali con piogge torrenziali stanno bersagliando la Sicilia dalla scorsa notte a causa di una perturbazione che sta interessando gran parte d’Italia. Ad Enna, le intense precipitazioni, che hanno fatto seguito a un lungo periodo di siccità, hanno portato al cedimento di un costone di roccia, franato in via Pergusa, una delle principali arterie di accesso alla città. La strada è attualmente chiusa al traffico. Sul luogo posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e i volontari dell’Ente Corpo di Protezione Civile per gestire l’emergenza. Le aree più colpite dalle intense precipitazioni sono Dittaino e Leonforte. In contrada Parasporino, a Pergusa, una famiglia è rimasta isolata a causa del fango che ha bloccato l’accesso alla loro abitazione.

