Maltempo Sicilia, domani scuole chiuse nel Messinese: ecco dove

L’allerta meteo in Sicilia è salita ad arancione fino alla mezzanotte nel Messinese e nel Catanese, mentre per tutta la giornata di domani sarà gialla. Alla luce dei danni provocati dal forte maltempo delle scorse ore e delle previsioni meteo per domani, 15 comuni della costa jonica messinese hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata di domani, martedì 22 ottobre.

Ecco l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse:

Alì

Alì Terme

Antillo

Fiumedinisi

Furci Siculo

Itala

Limina

Mandanici

Nizza di Sicilia

Pagliara

Roccalumera

Sant’Alessio Siculo

Santa Teresa di Riva

Savoca

Scaletta Zanclea

