Maltempo Sicilia, richiesta per lo stato d’emergenza a Ginostra

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha richiesto alla Regione Sicilia e al Dipartimento di Protezione Civile regionale l’attivazione della procedura per la valutazione del riconoscimento dello stato di emergenza nel territorio della frazione di Ginostra, dopo le piogge e gli allagamenti di oggi. Ha anche richiesto l’intervento del Genio civile per la rimozione dei detriti nelle aree pubbliche di Ginostra e dell’abitato dell’isola di Stromboli.

