Maltempo alle Eolie, disastro a Stromboli: fiume San Bartolo uscito dagli argini | FOTO e VIDEO

Interventi della Protezione Civile regionale sono in corso a Stromboli, isola delle Eolie colpita dal maltempo che sta flagellando la Sicilia. A Stromboli, una colata di fango e cenere ha interessato il fiume San Bartolo, provocando l’ostruzione del ponte omonimo. Le acque e il fango sono fuoriusciti dagli argini, allagando terreni e abitazioni, e interrompendo la viabilità per Piscità.

Il Centro operativo comunale di Lipari ha attivato squadre di manutenzione straordinaria per ripristinare il deflusso del torrente San Bartolo e liberare le vie ostruite. Operai dell’Enel sono stati trasportati a Ginostra con il supporto della Capitaneria di Porto. L’associazione di volontariato di Stromboli, Ave, è operativa con i suoi soccorritori, per supportare le operazioni di pulizia delle arterie stradali e per fornire assistenza alla popolazione colpita. Le operazioni di emergenza e ripristino proseguono per garantire un ritorno alla normalità e assicurare la sicurezza dei cittadini.

Il capo del Dipartimento regionale di Protezione Civile, Salvo Cocina, segue costantemente la situazione e tiene informato il Presidente della Regione. I funzionari del Dipartimento incaricati, insieme con la Soris e il centro funzionale Idro, coadiuvano il comune di Lipari, monitorando anche eventuali situazioni esposte a pericolo.

