Maltempo, situazione drammatica a Reggio Calabria: crolli e danni in tutta la città | FOTO LIVE

Situazione critica a Reggio Calabria per il maltempo che imperversa da questa mattina. Dopo il primo forte temporale di ieri sera, nella notte si sono alternate piogge deboli e moderate senza alcun tipo di problema. Fino alle 09:40 circa, quando è risalito sullo Stretto un temporale davvero violentissimo che ha innescato piogge torrenziali, venti impetuosi e tempeste di fulmini e saette. In città sono caduti oltre 30mm di pioggia con raffiche di vento a 60km/h: drammatiche le ripercussioni sul territorio, con allagamenti, crolli di rami, alberi e persino cornicioni sul centralissimo corso Garibaldi.

La temperatura è crollata a +16°C e sta continuando a piovere in modo incessante. Le scuole, rimaste aperte, in alcuni casi hanno alimentato il panico chiamando d’urgenza i genitori e facendo uscire gli alunni in anticipo, contro ogni indicazione di protezione civile (sarebbero stati molto più al sicuro in classe).

Le forze dell’ordine e la protezione civile sono mobilitati sul territorio in numerosi interventi di soccorso.

Numerose le voragini aperte con auto finite dentro.

Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo da corso Garibaldi, Lungomare, via Roma e viale Calabria: tutta la città è in ginocchio, e il tempo persisterà in queste avversità per giorni e giorni.

