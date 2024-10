Maltempo Spagna, “tempesta storica” nella Comunità Valenciana: località sott’acqua, un disperso | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La goccia fredda che ha portato una violenta ondata di maltempo in Spagna, con neve in Marocco, ha provocato tanti danni anche nella Comunità Valenciana a causa di devastanti inondazioni. A causa del maltempo, si registra una persona dispersa, la paralisi dell’attività del porto di Valencia, inondazioni in diverse località, lo stop all’attività scolastica in oltre 70 comuni e classi universitarie della città di Valencia, chiusure stradali, soccorsi d’emergenza e una moltitudine di problemi nelle zone più colpite, soprattutto nelle regioni di La Ribera Alta e Utiel-Requena.

Le piogge hanno cominciato a cadere a dirotto da ieri pomeriggio, con record incredibili come quello di Llombai, con più di 200mm in due ore.

I membri della Guardia Civil di Valencia stanno cercando un uomo, un camionista, disperso a L’Alcúdia. L’uomo sarebbe scomparso intorno alle 13 mentre era alla guida del suo camion. Dopo aver lanciato l’allarme, la Guardia Civil ha schierato un dispositivo di ricerca a L’Alcúdia. L’uomo non risponde alle chiamate sul cellulare e non ha contattato nessuno, motivo per cui sono in corso le ricerche, precisano le stesse fonti.

I Vigili del Fuoco del Consorzio Valencia, che stanno rispondendo a oltre 150 chiamate a causa del maltempo, hanno mobilitato un elicottero con una squadra di soccorso per aiutare due persone intrappolate sul tetto della loro auto a circa 300 metri dalla A-7, sulla strada Muntanya a l’Alcudia. Sempre in aereo hanno salvato ad Alzira l’autista di un camion ribaltato e una donna la cui auto era rimasta intrappolata dall’acqua, e stanno lavorando per salvare diverse persone di Catadau e Montroi le cui case sono state allagate.

Impatto sui trasporti

Il maltempo ha costretto alla chiusura del porto di Valencia, ha interrotto la A-7 nei pressi di Montortal (Valencia) in direzione Alicante e ha interrotto la circolazione della linea 1 della metropolitana tra Alginet e Castelló. Ha interrotto anche la nazionale N-3 a Requena in direzione di Madrid. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, il servizio della linea 1 di Metrovalencia è stato interrotto tra le stazioni di L’Alcúdia e Castelló, mentre Adif ha segnalato l’interruzione del servizio tra Tavernes de la Valldigna e Cullera a causa della caduta di un oggetto nella catenaria, che ha interessato i treni Cercanías tra València Nord e Xeraco.

Le lezioni sono state sospese oggi a causa dell’allerta meteo in oltre 70 comuni tra la provincia di Valencia e quella di Alicante.

Decine di interventi

Nel corso della mattinata, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco della città sono intervenuti in un totale di 40 incidenti verificatisi sulle strade pubbliche a causa della pioggia e del vento che ha colpito la Comunità Valenciana, secondo quanto riferito dal Comune in una dichiarazione. Nello specifico, la Polizia Locale è intervenuta nelle ultime ore 37 incidenti, di cui 14 sono stati cadute di semafori, 12 danni ad alberi e vegetazione e undici sono incidenti stradali avvenuti in città. Da parte loro, i Vigili del Fuoco sono intervenuti su tre incidenti causati dalla caduta di detriti sulle strade pubbliche.

Attivata l’Unità Militare di Emergenza (UME)

Il Governo spagnolo ha attivato l’Unità Militare di Emergenza (UME) su richiesta della Generalitat per far fronte alla situazione causata dal maltempo nella zona di Utiel (Valencia). Lo riferisce la delegata del Governo, Pilar Bernabé, e l’organizzazione da lei presieduta nel suo account X. Il Centro di Coordinamento delle Emergenze ha stabilito l’emergenza nella situazione 2 a causa della pioggia nella regione della Plana de Utiel Requena.

Il Presidente della Generalitat, Carlos Mazón, ha chiesto di evitare viaggi inutili e, quando necessario, cautela e pazienza, nonché di seguire le istruzioni dei servizi di emergenza di fronte ai danni che colpiscono la Comunità Valenciana.

Secondo la prima stima dell’Agenzia meteorologica statale (Aemet), la tempesta è stata “storica” ​​e “senza precedenti” nella Plana de Utiel.

