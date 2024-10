Maltempo Spagna, prime piogge autunnali e allagamenti nella provincia di Málaga | VIDEO

MeteoWeb

Le prime precipitazioni autunnali stanno finalmente interessando la provincia di Málaga, in Spagna, portando un totale di 40 litri per metro quadrato in alcune aree, soprattutto nella zona occidentale. La situazione meteo è determinata da una nuova depressione atlantica, successiva al passaggio dell’ex uragano “Kirk”. Le aree più colpite includono Cortes de la Frontera, e Antequera, mentre le precipitazioni sono state più modeste nella zona orientale.

