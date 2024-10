Maltempo, strade come fiumi a Sorrento: piogge torrenziali in Costiera | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali in Costiera sorrentina, con l’acqua che ha trasformato le strade in fiumi a Sorrento e Piano di Sorrento, ma anche a Castellammare di Stabia e Massalubrense. Riscontrati smottamenti e a Sorrento un istituto allagato, quello polispecialistico San Paolo, di piazza Vittoria, dove il preside, Amalia Mascolo, ha richiesto l’interventi dei vigili del fuoco. “Siamo in pieno allarme, i vigili del fuoco stanno arrivando ma finché non arriva un tecnico del comune di Sorrento loro non possono operare. Anche perché l’acqua sta entrando nelle sale attraverso le pareti e gli zoccoli dei muri. Al momento armati di panni e secchi sono i bidelli che stanno cercando di arginare l’acqua,” ha affermato il preside.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

