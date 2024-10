Maltempo Toscana: 160mm pioggia in Garfagnana, aumentano i livelli dei fiumi

MeteoWeb

Insistono da questa mattina piogge intense in Toscana. Nel pomeriggio, precipitazioni diffuse hanno colpito il centro-nord della regione. A Minucciano (Lucca), in Garfagnana, sono caduti oltre 160mm di pioggia mentre 147mm sono caduti a Comano (Massa Carrara), in Lunigiana, rende noto sui social il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Nelle prossime ore – aggiunge – le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale tenderanno a interessare il territorio regionale con linee temporalesche, tra la costa livornese e l’entroterra fiorentino, aretino, grossetano e senese. In aumento i livelli dei fiumi sulle aste di Magra e Cecina alla prima soglia di riferimento“.

A Seravezza (Lucca), sulla montagna dell’Alta Versilia, si registra la caduta di alcuni alberi, in particolare in località Le Salde, sulla strada per Cerreta Sant’Antonio. La Protezione Civile comunale ha monitorato per tutta la giornata l’evolversi della situazione, provvedendo alla rimozione delle piante, grazie all’intervento di ditte incaricate e dei volontari della Protezione Civile, assicurando così la percorribilità di ogni strada. Nel pomeriggio, il sindaco Lorenzo Alessandrini ha invitato i cittadini ad evitare gli spostamenti, se non indispensabili.

