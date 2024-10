Maltempo Toscana, allagamenti e danni per nubifragio a Castiglion Fiorentino

MeteoWeb

Le forti piogge che si sono abbattute nel corso del pomeriggio del 10 ottobre hanno determinato danni, allagamenti e disagi in corso di quantificazione. Lo rende noto il Comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) riguardo al maltempo di ieri, giovedì 10 ottobre.

“Il reticolo idraulico del nostro Comune nella giornata di ieri è stato messo a dura prova dal violento acquazzone che in pochi minuti ha riempito tutti i corsi d’acqua provocando diverse micro-esondazioni e allagamenti alle abitazioni – si spiega in una nota – a partire dalla Val di Chio per arrivare nella zona della Casina e proseguire poi in alcune aree limitrofe del SR71 fino ad arrivare a Pozzo Nuovo e La Nave”.

“Pur nell’assenza di una qualsivoglia allerta meteo, le precipitazioni di forte intensità, 68mm in poco più di un’ora, che si sono abbattute nel corso del pomeriggio – prosegue – hanno determinato danni, allagamenti e disagi”, mentre in serata “col cessare della pioggia, i reticoli e i corsi d’acqua sono tornati alla normalità”.

Questa mattina, “insieme agli uffici regionali e ai tecnici del Consorzio di Bonifica abbiamo visionato le criticità e pianificato gli interventi di somma urgenza”, dichiara il vicesindaco Devis Milighetti. “Le prossime settimane proseguiranno i lavori relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già programmati che risultano indispensabili, insieme alla manutenzione dei fossi interpoderali di competenza dei cittadini, per far fronte alle problematiche sempre maggiori dei cambiamenti climatici”.

