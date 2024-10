Maltempo Toscana, “bomba d’acqua nella notte: basta un supplemento per le esondazioni”

MeteoWeb

“Stamani sono a fare i conti dei danni che nell’area da Volterra a Cecina, nelle Colline metallifere, ha visto una situazione drammatica nella nottata per una bomba d’acqua su Santa Luce, Guardistallo, Montescudaio. Stiamo monitorando quell’area dove ormai è da tre giorni che piove con grande intensità quindi il terreno stenta a recepire, i fiumi sono ingrossati quindi basta un supplemento per provocare l’esondazione. Si conferma quanto avvenne nella Piana fiorentina il 2 e il 3 novembre scorso: è il reticolato idrico minore” a creare problemi: è quanto ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, commentando la situazione maltempo in Toscana. “Ormai abbiamo sempre più messo in sicurezza i grandi fiumi, quello che in questo momento deve concentrare la nostra attenzione è il prevenire le piene nei piccoli fiumi, torrenti, ruscelli che poi sono quelli che improvvisamente si gonfiano e fanno i danni come stanotte,” ha sottolineato Giani.

“Sono proseguiti tutta la notte gli interventi del sistema di Protezione Civile e Vigili del Fuoco,” ha reso noto il governatore in un nuovo aggiornamento sulla situazione maltempo. “Sotto attenzione il fiume Era per la grande portata d’acqua. È transitata la piena a Capannoli a quasi 8 metri, adesso in diminuzione, prevista nelle prossime ore a Ponsacco dove attualmente il livello è 6,7 metri. Squadre del sistema di Protezione Civile sono sul territorio per assistenza“.

