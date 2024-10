Maltempo in Toscana, duramente colpito anche il Grossetano

MeteoWeb

È stata una notte complicata a causa del maltempo in Toscana: ha colpito l’estremo Nord della provincia di Grosseto. A Monterotondo Marittimo, la situazione della viabilità è stata critica: via Val di Cornia è stata chiusa a causa di allagamenti diffusi. A Scarlino Scalo, diversi garage sono stati sommersi, e una squadra della VAB ha effettuato un sopralluogo presso il campo sportivo, completamente sommerso dall’acqua. Lungo la strada Massetana, nella zona di Ghirlanda, un muro di cinta è crollato, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno bloccato il transito per permettere la rimozione dei detriti dalla carreggiata. Nel comune di Gavorrano, i sottopassi ferroviari sono stati invasi dall’acqua, mentre nella zona dell’Aurelia, vicino a Follonica, diversi campi sono stati allagati a causa dell’esondazione di alcuni fossi del reticolo minore.

