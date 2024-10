Maltempo Toscana, esonda il torrente Trossa a Ponteginori

MeteoWeb

Iniziano a farsi sentire gli effetti delle forti piogge che hanno colpito la Toscana proprio nelle aree alluvionate di qualche giorno fa. Nelle ultime 12 ore, tra la Val di Cecina e il basso Livornese sono caduti dai 50 ai 100mm di pioggia. E anche la rete idrica secondaria inizia a risentirne. Mentre il torrente Sterza ha raggiunto il 2° livello di guardia nel comune di Guardistallo, il torrente Trossa è esondato a Ponteginori, in Val di Cecina, nel Pisano. L’acqua sta allagando i campi circostanti.

Le piogge ora hanno abbandonato la Toscana occidentale per spingersi verso le aree interne.

