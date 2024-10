Maltempo Toscana: il torrente Sterza al 2° livello di guardia

MeteoWeb

Strettamente monitorata l’ondata di maltempo in atto in Toscana, dove da stamani è in vigore l’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha reso noto che “rovesci più intensi sono attualmente in atto tra colline metallifere e bassa provincia pisana“, segnalando “innalzamenti dei livelli dei fiumi nei bacini del Cecina e del Cornia“. In particolare, ha sottolineato Giani, “il torrente Sterza, a causa delle intense precipitazioni e della saturazione del suolo dei giorni precedenti, ha raggiunto il secondo livello di guardia“. Lo Sterza è il corso d’acqua esondato pochi giorni fa. “Nel corso del pomeriggio le precipitazioni sono attese proseguire soprattutto sulle zone interne, mentre lungo la costa è attesa una graduale attenuazione o cessazione,” ha concluso Giani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.