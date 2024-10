Maltempo Toscana: è della nonna tedesca il cadavere trovato a Montecatini Val di Cecina

MeteoWeb

È di Sabine Kingbauer, la nonna tedesca travolta insieme al nipote di 5 mesi lo scorso 23 settembre dalla piena dello Sterza, a Montecatini Val di Cecina (Pisa), il corpo ritrovato ieri a circa 6 chilometri di distanza dall’abitazione nella quale stava soggiornando insieme alla famiglia per una vacanza in Toscana. Il riconoscimento è stato fatto dai familiari che hanno riconosciuto l’anello e l’orologio che la donna aveva ancora al momento del ritrovamento.

I parenti, rientrati in Germania qualche giorno fa, hanno ricevuto via e-mail la fotografia degli oggetti da parte dei Carabinieri e hanno confermato che si tratta della loro congiunta. Quasi certamente l’autorità giudiziaria a questo punto non disporrà neppure l’autopsia sul cadavere.

Proseguono, per ora senza esito, le ricerche del nipotino di 5 mesi.

