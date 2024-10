Maltempo Toscana, il sindaco di Siena: “mai caduta così tanta pioggia”

MeteoWeb

“A Siena una quantità di pioggia caduta così non ha mai avuto precedenti. Per oggi auspico che il tempo ci assista e le notizie non sono preoccupanti” anche se “qualora piovesse, come dire sul bagnato, allora la faccenda si farebbe più complessa“: è quanto ha affermato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio durante una conferenza stampa convocata per fare il punto della situazione su maltempo e conseguenti danni. “Se conto di riaprire le scuole lunedì? Credo che all’inizio della prossima settimana gli alunni possano tornare“, ha spiegato il primo cittadino. “Appena avremo un quadro più completo dei danni faremo la richiesta dei ristori“, ha poi proseguito il sindaco.

“Quello che è accaduto deve farci fare delle riflessioni. Alcune fognature forse non sono adatte al cambiamento climatico e alle piogge,” ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile Barbara Magi. “Ne ho parlato anche con il Consorzio di bonifica. E poi ci sono zone come strada Massetana Romana che forse sono troppo in basso. Per questo credo che, una volta finita l’emergenza, con la Protezione Civile faremo anche delle simulazioni su possibili alluvioni“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.