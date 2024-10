Maltempo Toscana, i vigili del fuoco in preallarme: già una cinquantina di interventi

MeteoWeb

Proseguono le operazioni di soccorso nelle zone colpite dal maltempo in provincia di Pisa. Le squadre dei vigili del Fuoco stanno intervenendo in aiuto della popolazione rimasta alluvionata. Dalla mezzanotte alle 17,30 di oggi sono 43 gli interventi effettuati di varie tipologie: danni da acqua, frane, dissesti statici e alberi pericolanti. Cinque gli interventi ancora in corso.

Sono stati aperti i Coc nei Comuni di Riparbella, Terricciola e Santa Luce. L’allerta gialla prosegue fino a domani. I vigili del fuoco sono in preallarme con apposito modulo per contrasto rischio acquatico.

