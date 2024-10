Maltempo Trieste, raffiche di Bora oltre i 100km/h: rami spezzati, disagi al porto

MeteoWeb

Intenso lavoro oggi per i Vigili del Fuoco di Trieste a causa della forte Bora che sta spazzando la città con raffiche che al Molo hanno raggiunto i 111km/h in serata. Circa una ventina di interventi per rami di alberi spezzati e antenne televisive pericolanti a causa del vento e qualche allagamento dovuto alla pioggia battente.

Giornata di intensa attività anche per la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Trieste e per i servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori). La forte bora ha costretto diverse navi a servirsi dei servizi tecnico nautici portuali “rinforzati”, al fine di garantire la possibilità di assicurare la regolarità delle operazioni commerciali. In particolare – come sottolinea una nota – si è dovuta sospendere la manovra di partenza della nave passeggeri ormeggiata all’accosto 29 della stazione marittima, a causa delle proibitive condizioni del tempo.

Al fine di garantire la sicurezza dell’unità, dei passeggeri e delle infrastrutture portuali, nonostante vari tentativi di effettuare la manovra di partenza con ben quattro rimorchiatori, si è deciso di lasciare la nave all’ormeggio, in piena condizione di sicurezza, in attesa del calo del vento. Nella notte a Trieste sono previste raffiche a 130km/h.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.