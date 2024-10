Maltempo Umbria, allagamenti nell’Orvietano: monitorati i fiumi Chiami e Paglia | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo che si è abbattuto sul Centro-Nord con forti piogge e forte vento non ha risparmiato l’Umbria. Segnaliamo 61mm di pioggia caduti a Perugia e 40mm a Fabro. In due ore, sono caduti circa 55mm di pioggia ad Allerona scalo e nelle campagne limitrofe, al confine con il territorio di Orvieto, mandando in tilt fognature e canali di scolo. Le strade si sono trasformate in fiumi e in alcuni casi, l’acqua è penetrata anche nei garage.

La situazione più difficile è sulla strada che collega Allerona scalo con la zona industriale di Fontanelle di Bardano, nel comune di Orvieto. Un lungo tratto è stato infatti interessato da acqua e fango che ha reso pericolosa la circolazione stradale. Disagi anche sulla strada di Ponte Giulio, a Orvieto, che è stata chiusa al transito dopo lo straripamento del fosso del Poggettone. I volontari della Protezione civile del Comune di Orvieto e personale del Centro servizi manutentivi stanno monitorando i corsi d’acqua minori che si stanno ingrossando per via della pioggia insistente mentre i livelli del fosso del Carcaione e dei fiumi Chiani e Paglia restano al momento sotto i livelli di guardia.

Le piogge intense hanno interessato anche il resto dell’Umbria, in particolare tra Perugia e Foligno, ma senza particolari disagi per la popolazione. Sul fronte delle previsioni meteo, la perturbazione insisterà sulla regione almeno fino a domani mattina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

