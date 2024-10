Maltempo Umbria: volontari di Protezione Civile in azione tra Montone e Ponte Pattoli

MeteoWeb

Un forte maltempo ha investito l’Umbria negli ultimi due giorni. A seguito delle piogge cadute sull’Alta Valle del Tevere nelle ultime 48 ore, sono attive nel Comune di Montone squadre di volontari di Protezione Civile nel gruppo Comunale e del Comune di Umbertide, a supporto dei tecnici comunali, per la gestione delle problematiche legate a frane e smottamenti che hanno interrotto la strada provinciale 201 e quelle strade comunali di accesso al paese, isolandone la parte alta. Nel corso della notte, grazie anche all’intervento dei Vigili del Fuoco tali condizioni sono state superate. Criticità permangono lungo alcune strade comunali per la presenza di smottamenti. Lo riferisce la Regione.

Nella mattinata, le criticità si sono localizzate verso la zona di Ponte Pattoli, dove diverse abitazioni si sono allagate. In questa zona sono entrate in azione squadre di Vigili del Fuoco, affiancate da 26 volontari di Protezione Civile del posto e provenienti dai comuni limitrofi e tecnici regionali. Sul posto si è recato anche l’Assessore regionale alla Protezione Civile per rendersi conto della situazione di persona. Un ringraziamento è arrivato da parte dell’assessore “per l’efficienza dimostrata dai Vigili del Fuoco e da tutto il sistema della Protezione Civile coordinata dal Centro regionale di Foligno”.

Le organizzazioni che sono state attivate dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile sono: Gruppo Perusia, Raggruppamento speciale di Protezione Civile di Perugia, Gruppo Comunale Bastia Umbra, Gruppo Comunale di Spello, Gruppo Volontari Città di Foligno, Gruppo Comunale di Marsciano.

Interrotta per poche ore anche la linea ferroviaria che va da Resina e Ponte Valleceppi, ed interdetto l’accesso al percorso verde, sempre sulla stessa tratta come da indicazioni dei tecnici del Presidio Idraulico.

