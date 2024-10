Notte di maltempo in Umbria: forti piogge e temporali, danni diffusi nella provincia di Perugia | FOTO

MeteoWeb

La provincia di Perugia è stata duramente colpita dal maltempo nella notte. Forti piogge e temporali hanno provocato danni diffusi, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati in numerose operazioni di soccorso per affrontare le emergenze. A Montone si è verificato un piccolo smottamento che ha isolato l’abitato per alcune ore, sebbene fortunatamente non si siano registrati danni a persone o cose. Situazione critica anche a Città di Castello, dove si sono verificati allagamenti e cadute di alberi.

A Perugia, le frazioni di Ponte Pattoli e Resina sono state particolarmente colpite, con danni significativi. A Ponte Pattoli, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo una donna bloccata nel seminterrato della sua abitazione, allagato dall’acqua, impossibilitata a muoversi a causa delle sue condizioni di salute. L’acqua aveva raggiunto l’altezza del materasso, ma i soccorritori sono riusciti a portarla in sicurezza al piano superiore.

Nella zona tra Ponte Pattoli e Resina, in alcune abitazioni l’acqua ha raggiunto i 1,2 metri di altezza, causando gravi danni a beni e strutture. Anche alcune aziende locali hanno subito pesanti allagamenti.

