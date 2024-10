Maltempo in Uruguay: piogge torrenziali e strade come fiumi a Paysandú | VIDEO

MeteoWeb

A partire da mercoledì, il maltempo ha colpito diverse zone dell’Uruguay, con piogge intense e temporali, con diverse allerte dell’Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). A Paysandú, numerosi residenti hanno condiviso sui social video che mostrano strade come fiumi.

La Intendencia di Paysandú aveva già allertato la popolazione, invitando a prendere le necessarie precauzioni e a contattare il Centro Coordinatore delle Emergenze per qualsiasi emergenza. Fermín Farinha, segretario generale della Intendencia, ha comunicato che diversi team stanno operando sul territorio, in collaborazione con polizia e vigili del fuoco, per ripristinare le aree di transito e risolvere le segnalazioni di alberi caduti.

