Maltempo Veneto: Bacchiglione sotto osservazione a Vicenza, torrente Rana esondato

Dopo il picco di 5,27 metri raggiunto attorno a mezzogiorno, è attualmente tornato sotto i 5 metri il livello del fiume Bacchiglione in centro a Vicenza, dove il comune già ieri sera aveva aperto il Coc (Centro operativo comunale) della Protezione Civile per monitorare la situazione. Proprio per scongiurare il peggio, stamane sono stati aperti i bacini di Montebello, Orolo e Caldogno, ma ci sono stati ugualmente allagamenti nelle località vicentine di Longare, Malo e Grumolo delle Abbadesse.

Le intense piogge hanno costretto a chiudere una corsia in direzione Bassano del Grappa della galleria di Malo (Vicenza) sulla superstrada Pedemontana veneta. È la terza volta che succede in pochi mesi. ‘‘Non si tratta di banali infiltrazioni, ma di vere e proprie cascate di acqua, una lama d’acqua ininterrotta trasversale ad un’intera corsia: una scena impressionante’‘, raccontano i consiglieri regionali del PD Chiara Luisetto e Andrea Zanoni che si sono recati appositamente sul posto su segnalazione di alcuni cittadini.

Nell’Alto Vicentino, è esondato ancora una volta il torrente Rana a Monte di Malo, con l’acqua fangosa che ha invaso, oltre a campi agricoli e arterie secondarie, due aziende e scantinati e garage interrati di alcune abitazioni, che già nei mesi scorsi avevano registrato lo stesso problema. Dalla mattinata di oggi al lavoro addetti comunali e anche una squadra dei Vigili del Fuoco con le autopompe, mentre sul posto si è recato anche il sindaco. Nello stesso comune, si registra una frana nella frazione Priabona che viene monitorata, anche dai tecnici di ViAbilità, in quando minaccia una strada provinciale molto trafficata. Tra i residenti del luogo cresce la preoccupazione in vista delle precipitazioni annunciate anche nella giornata di domani, sabato 19 ottobre.

In provincia di Treviso, c’è stata una leggera tracimazione del torrente Brenton a Castello di Godego. Permane l’allerta arancione sui corsi dei fiumi Brenta, Bacchiglione, Alpone e Retrone.

Circolazione ferroviaria in graduale ripresa

Dalle 17 sta ritornando gradualmente alla normalità la circolazione ferroviaria nelle linee Vicenza-Padova, Vicenza-Schio e Vicenza-Treviso, sospesa dalle 12.15 per avverse condizioni metereologiche che hanno comportato il rischio di esondazione dei fiumi Bacchiglione e Retrone. Coinvolti treni a lunga percorrenza e regionali con ritardi, limitazioni e deviazioni di percorso.

Weekend di acqua alta

Venezia è attesa da un weekend di acqua alta: domani il picco massimo di marea a mezzogiorno sarà di 115 centimetri sul livello del medio mare, domenica mattina alle ore 1 e alle 12.30 scenderà a un metro. Sarà sollevato ancora una volta il Mose, che nel corso del pomeriggio ha eseguito una lunga fase di test alle sole paratie di Lido Treporti.

