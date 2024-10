Maltempo Veneto: preallarme a Vicenza, operativo il COC

MeteoWeb

II Centro Operativo Comunale di Vicenza è stato aperto questa mattina, nella sede del comando della Polizia locale, con una riunione subito effettuata per le prime azioni di protezione, in virtù delle previsioni meteo che confermano dalle prime ore del pomeriggio e fino alla prossima notte precipitazioni in città e piogge abbondanti lungo la fascia pedemontana, che hanno portato ad una situazione di preallarme. Possibile un rapido e consistente aumento della portata dei fiumi Orolo e Bacchiglione, la cui piena è prevista a Ponte degli Angeli, nel centro cittadino, verso la mezzanotte.

Il COC è coordinato dall’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto per fare il punto sulle attività di intervento. Già ieri pomeriggio Amcps e Aim Ambiente hanno effettuato una pulizia straordinaria delle caditoie, mentre nelle sedi della municipalizzata e della Protezione civile comunale i camion con i sacchi di sabbia, pronti per essere posizionati nei presidi dell’asse del Bacchiglione. Il COC di Vicenza si riunirà nuovamente nel pomeriggio con l’obiettivo di monitorare la situazione fino al termine dell’emergenza. Per segnalazioni è attiva la centrale operativa della polizia locale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

